اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

و5 رعايات مركزة..

زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام لـ12 سريرا داخليا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:43 م
زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام لـ12 سريرا داخليا زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام لـ12 سريرا داخليا
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد وحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام من الأقسام الطبية المتميزة بين مستشفيات الإسكندرية الحكومية والخاصة، وتقدم خدماتها لما يزيد عن 2 مليون مواطن من سكان شرق الإسكندرية، كما تستقبل الحالات الحرجة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

 

ويقول الدكتور "صبحى رجب" - مدير المستشفى - إنه قد تم زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق لتضم 12 سرير داخلى و 5 أسرة رعاية مركزة وغرفتى عمليات جميعها كاملة التجهيزات، ويعمل بالوحدة 11 طبيبا و 10 مشرفين وفنيين تمريض.

 

ويتم بالوحدة تنظيف الحروق والغيار عليها تحت مخدر عام ، كما يتم عمل استئصال أولي مبكر الحروق العميقة و ترقيع جلدي، وكذلك ترقيع جلدي حر وأخذ شرائح عضلية وجلدية موضعية لتغطية عظام ومفاصل العارية بعد الحروق الكهربية.


الاسكندرية

مستشفى ابو قير

علاج الحروق

صحة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة