زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام لـ12 سريرا داخليا

الإسكندرية - جاكلين منير

تعد وحدة الحروق بمستشفى أبو قير العام من الأقسام الطبية المتميزة بين مستشفيات الإسكندرية الحكومية والخاصة، وتقدم خدماتها لما يزيد عن 2 مليون مواطن من سكان شرق الإسكندرية، كما تستقبل الحالات الحرجة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

ويقول الدكتور "صبحى رجب" - مدير المستشفى - إنه قد تم زيادة السعة الاستيعابية لوحدة الحروق لتضم 12 سرير داخلى و 5 أسرة رعاية مركزة وغرفتى عمليات جميعها كاملة التجهيزات، ويعمل بالوحدة 11 طبيبا و 10 مشرفين وفنيين تمريض.

ويتم بالوحدة تنظيف الحروق والغيار عليها تحت مخدر عام ، كما يتم عمل استئصال أولي مبكر الحروق العميقة و ترقيع جلدي، وكذلك ترقيع جلدي حر وأخذ شرائح عضلية وجلدية موضعية لتغطية عظام ومفاصل العارية بعد الحروق الكهربية.