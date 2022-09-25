زى النهارده.. الجنايات تفض الأحراز بقضية "اقتحام قسم التبين"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، يوم 25 سبتمبر، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تفض الأحراز فى إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

عقدت تلك الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وضمت الأحراز أسطوانات عليها فيديوهات لواقعة الهجوم على قسم التبين، وإضرام النيران فى جزء منه وسرقة المتظاهرين لمحتويات القسم، وظهر العديد من المتجمهرين أمام القسم وقام عدد منهم بقطع الطريق.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.