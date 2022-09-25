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زحام مرورى بسبب سيارة نقل معطلة بطريق إسكندرية الصحراوى.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:14 ص
زحام مرورى بسبب سيارة نقل معطلة بطريق إسكندرية الصحراوى.. صور زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل
كتب: عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بسبب سيارة نقل بمقطورة معطلة أعلي طريق إسكندرية الصحراوي، في الاتجاه القادم من بوابات الطريق الصحراوي اتجاه الرماية، ووجود كثافات مرورية وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتعطل سيارة نقل بالطريق الصحراوي، وأمر اللواء محمد عبد الحفيظ مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (1)
زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (1)

زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (2)
زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (2)

زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (3)
زحام المرور بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل (3)
 
 
 

ادارة المرور

الطريق الصحراوي

زحام مروري

اخبار الحوادث



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