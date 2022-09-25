رفع 77 طن مخلفات وأتربة بشوارع حي المنتزه ثان في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية وبرئاسة المهندسة هدى أبو كليلة رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة ورفع 77 طن مخلفات أتربة ورديم، بمنطقة الحرمين، وشارع النبوى المهندس، وبمساكن طلعت مصطفى، وبمحيط مدارس الكويت والحرمين.



وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى المنتزه ثان، برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى، والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين.



وكلفت هدى أبو كليلة، بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة من منطقة الحرمين، وشارع النبوى المهندس، وبمحيط مساكن طلعت مصطفى، ومدارس الكويت وعبد السلام عبد الغفار بحمولة 77 طن مخلفات واتربة، ويستمر العمل على تحسين منظومة النظافة، برصد ورفع المخلفات بنطاق الحى.



رفع الأتربة بالمنتزة



رفع القمامة



رفع مخلفات وقمامة



