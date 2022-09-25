رئيس وزراء كندا لن يحضر جنازة شينزو آبي لمتابعة جهود بلاده للاستجابة للعاصفة "فيونا"

أ.ش.أ

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التزامه بدعم الأشخاص المتضررين من العاصفة القوية "فيونا".

ونوه ترودو - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، إلى أنه سيبقى في كندا لمتابعة جهود الاستجابة للعاصفة والدمار الذي تسببت فيه، وأنه لن يحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وكان ترودو قد أصدر بيانا في أعقاب وفاة شينزو آبي قال فيه "لقد فقد العالم رجلا عظيما ذا بصيرة، وفقدت كندا صديقا مقربا".

وقد عززت شرطة العاصمة اليابانية تدابيرها الأمنية في أنحاء طوكيو قبيل وصول كبار الشخصيات الأجنبية لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي المقرر عقدها في 27 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تم نشر عناصر إضافية من قوات الشرطة في المواقع الرئيسية في أنحاء طوكيو قبيل الجنازة المنتظر أن يشارك فيها نحو 4300 شخص من اليابان وخارجها، كما شددت الشرطة إجراءات الأمن أيضا حول السفارات، والفنادق حيث من المقرر أن يمكث كبار الشخصيات الأجنبية.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الرسمية لشينزو آبي - الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في الثامن من يوليو الماضي أثناء إلقائه خطاب في حملة انتخابية في مدينة "نارا" بغرب البلاد - في قاعة "نيبون بودوكان" بوسط طوكيو الثلاثاء المقبل.