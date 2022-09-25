رئيس وزراء باكستان: ترتيبات لعقد مؤتمر للمانحين لمساعدتنا بأزمة الفيضانات

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قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأحد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد الترتيب قريبا لعقد مؤتمر للمانحين لإعادة تأهيل المتضررين جراء الفيضانات في باكستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو عقده شهباز شريف مع عدد من الوزراء الباكستانيين والجهات المعنية لمراجعة أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال شهباز شريف إنه عقد اجتماعات مهمة مع جوتيريش وعدد من قادة دول العالم أطلعهم فيها على الدمار الذي سببته الفيضانات في باكستان وجهود الحكومة في تقديم الإغاثة وإعادة التأهيل للمتضررين من الفيضانات.

كما أشار إلى محادثته الهاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أنه أطلع أيضا القيادات العالمية على وجهة نظر باكستان بشأن التغيرات المناخية والدمار الناجم عنها، مضيفا أنهم أعربوا عن عميق تعاطفهم وقدموا تعازيهم في خسائر باكستان وأكدوا أنهم سيدعمون الدولة بشكل كامل .

كما أوضح شهباز شريف أنه خلال لقائه مع بيل جيتس رئيس مؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية ناقشا طلب المساعدة من برنامج الغذاء العالمي لإمداد المناطق المتضررة من الفيضانات بأغذية الرضع والأطفال.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ثقته في أنه بمساعدة المجتمع الدولي وجهود المؤسسات الوطنية ستخرج باكستان قريبا من هذه المحنة.