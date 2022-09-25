رئيس مدينة ملوى يوجه نائبه بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي

وجه اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبه هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولجى بمدينة ملوى ومتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.
و تابع نائب رئيس المركز، سير العمل بالمركز التكنولجى ومدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتورة ولاء عبادة مديرة المركز التكنولجى، حيثُ تم مراجعة تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، ووجه بتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.
رئيس مدينة ملوى يوجه نائبه بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجيالأحد، 25 سبتمبر 2022 12:14 م
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبه هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولجى بمدينة ملوى ومتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز العدوةالسبت، 24 سبتمبر 2022 04:47 م
محافظ المنيا يشهد اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامةالخميس، 22 سبتمبر 2022 02:46 م
محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بملوىالخميس، 22 سبتمبر 2022 11:43 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة