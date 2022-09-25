اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة ملوى يوجه نائبه بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:14 م
رئيس مدينة ملوى يوجه نائبه بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء  احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبه هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولجى بمدينة ملوى ومتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

و تابع نائب رئيس المركز، سير العمل بالمركز التكنولجى ومدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتورة ولاء عبادة مديرة المركز التكنولجى، حيثُ تم مراجعة تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، ووجه بتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.
 


ملوى

المركز التكنولوجى

تراخيص البناء

اخبار المنيا

مخافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة