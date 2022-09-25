رئيس مدينة ملوى يوجه نائبه بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبه هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولجى بمدينة ملوى ومتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.



و تابع نائب رئيس المركز، سير العمل بالمركز التكنولجى ومدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتورة ولاء عبادة مديرة المركز التكنولجى، حيثُ تم مراجعة تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، ووجه بتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

