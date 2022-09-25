رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل الحرم الجامعي.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالموقع العام والطرق والمحاور الرئيسية وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الجامعي الجديد 2022/2023.

رافق "مندور" خلال الجولة هدى فرج أمين عام الجامعة، المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور عن قرب الإنتهاء من التطوير الشامل للموقع أمام مدرج عثمان أحمد عثمان

الذى يتم على مساحة 1000م مسطح مع منطقة خدمية للطلاب وأماكن للجلوس بالإضافة إلى عمل برجولات وشبكة إنارة ومشايات بالموقع كما تابع رئيس الجامعة أعمال رفع الكفاءة التى تتم أمام المبنى الاداري للجامعة.

مؤكداً خلال جولته على ضرورة التوسع في المساحات الخضراء داخل الجامعة والعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وزيادة المساحات الخضراء لتكون أماكن مناسبة للانتظار وتُوفر مناخ مناسب للإستذكار للطلاب تماشياً مع توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

وقد شاهد "مندور "الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءه،، موجهاً بسرعة الإنتهاء من العمل مؤكداً حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب مع متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.



أعمال التطوير



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل الحرم الجامعي (1)



رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل الحرم الجامعي (2)



رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل الحرم الجامعي (3)



مابعة أعمال التطوير (1)