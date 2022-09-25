رئيس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد الجداول الدراسية والتحويلات

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2022م، والتقى رئيس الجامعة أعضاء المجلس وأمين عام الجامعة، لمتابعة ما تم من استعدادات نهائية لبدء العام الدراسي الثاني للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، انعقاد المجلس بتقديم الشكر والتقدير لجميع القائمين على امتحانات القبول بالجامعة، وأعمال التنسيق والدعم الفني، وخص بالشكر للقائمين على مركز اختبارات الجامعة، وذلك لتوفير الدعم الفني المتواصل طوال مدة اختبارات القبول، وأعقب ذلك تقديم الشكر للقائمين على قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، لما بذلوه من جهد مشكور خلال فترة التنسيق والقبول بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية العلوم على المنظومة الرائعة والمتكاملة للكشف الطبي على طلاب الجامعة للمرة الأولى هذا العام داخل الجامعة.

وناقش مجلس الجامعة اليوم خطة استقبال الطلاب الجدد، كما اعتمد مجلس الجامعة نتيجة الفصل الدراسي الصيفي، ونتيجة التحويلات من الجامعات الخاصة والأهلية، بعد عمل المقاصة بالساعات المعتمدة، كما اعتمد مجلس الجامعة الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 / 2023، وخطة تشغيل كلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم في المباني الجديدة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من توصيل جميع المرافق، وجميع مستلزمات الدراسة وخدمة الإنترنت داخل هذه المباني قبل بداية العام الدراسي.