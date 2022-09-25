اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الجزائر: فلسطين قضيتنا الجوهرية ونرفض كافة أشكال الاستعمار

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:00 ص
رئيس الجزائر: فلسطين قضيتنا الجوهرية ونرفض كافة أشكال الاستعمار تبون
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن فلسطين هي القضية الجوهرية لبلاده، انطلاقا من رفضها لكافة أشكال الاستعمار.
 
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالولاة، السبت بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت عنوان "تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية".
 
وشدد على ضرورة عدم السماح بالمساس بوحدة أراضي دولة مالي قائلا "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف".. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ومختلف الدول الكبرى أشادت بدور الجزائر في تسوية الأزمة في مالي، وضرورة تطبيق اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الجزائر في عام 2015 بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية.
 
في السياق ذاته، أشار تبون إلى أن دبلوماسية بلاده استعادت بريقها، وباتت تلعب أدوارا هامة في حل وتسوية مختلف النزاعات الدولية.

تبون

الجزائر

فلسطين

القضية الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة