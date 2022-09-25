دفاع ضحايا مصطفى هريدى: سنحصل على صورة حكم الحبس ليكون سندا بالدعوى المدنية

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنح الشيخ زايد، كلمة النهاية فى محاكمة الفنان مصطفى هريدي، فى اتهامه بإصابة 4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بعد حكم حبسه سنة وكفالة ألفين جنيه وتعويض مدنى 5 آلاف جنيه.

وفى هذا السياق قال محمد محمد عبد المناف دفاع ضحايا حادث الشيخ زايد، أنه سينتظر الحصول على صورة من الحكم لتكون سندا فى رفع دعوى التعويض للمجنى عليهم.

وأضاف "عبد المناف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب محكمة جنح مستأنف، بحقوق المجنى عليهم الذين أصابتهم أضرار مادية ومعنوية جسيمة من جراء الحادث، وسنظل وراء حقوقهم حتى تتحقق العدالة.

واشار إلى أن الفنان أمام حل من الاثنين، إما الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام ودفع الكفالة لمنع تنفيذ الحكم أو الهروب وستلاحقه مباحث تنفيذ الأحكام.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابون والذين أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه أنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

ونشر "اليوم السابع" تقريرا بحجم الإصابات التى لحقت بالمصابين فى حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، بالإصطدام بسيارة يستقلها 4 أشخاص.

وتبين من خلال التقرير الطبى إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث تم التحقيق معه بسرايا النيابة.