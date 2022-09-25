"دار الإفتاء" تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً ما يعني استحالة رؤية القمر هذا اليوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: "سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 12:54 بعد منتصف الليل منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض".

يوم الإثنين 30 صفر 1444 الموافق 26 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:14 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (06) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات واضاءته (0.5 %) وستكون رؤيته بواسطة التلسكوب أو تقنية التصوير في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 06:45 مساءً بعد (31 دقيقة) من غروب الشمس.