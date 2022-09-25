ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب فعاليات الملتقى التوعوى فى السلامة والصحة المهنية تحت شعار "نقابتك تؤهلك" للمهندسين وتسليم شهادات للمشاركين فى الملتقى فى نهاية اللقاء.

وفى اليوم الثالث للملتقى ألقى الدكتور محمد البرى، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ،محاضرة عن تقييم مخاطر بيئة العمل المختلفة وكيفية التعامل معها لتجنب المخاطر، كما تحدث عن انواع المخاطر وكيفية المخاطرة لتقليل الاثار السلبية منها التعامل مع المواد الكيمائية والمواد الخطرة.

وطالب بضرورة وجود دروس للاطفال فى المرحلة الابتدائية عن المخاطر وكيفية التعامل معها ويستمر كمنهج حتى المرحلة الجامعية ليتشبع الطالب بمنظومة السلامة والمخاطر فى المنزل والحياه العملية لمنع الخسائر.

وتحدث المهندسة رحاب محمود، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن كيفية التعامل اثناء الحريق بالسبل الامنة والمتاحة، كما تحدث المهندس محمد يوسف، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية عن طريقة استخدام طفايات الحريق وأنواعها.

وشرح المهندس محمد أبوزيد اخصائي السلامة والصحة المهنية ومهندس رقابة الجودة على الصادرات، اخطار الكهرباء واحتياطات الأمان والسلامة وأسباب الحوادث الكهربائية تضمن عرض مادة مصورة عن الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية.

وألقى المهندس محمد فتح الباب ، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، محاضرة عن المخاطر الكهربائية والملابس الوقائية التى يجب ارتدائها أثناء التعامل مع الطاقة الكهربائية والتأكد على عزل كافة الادوات المستخدمة من المهندس او العامل للوقاية من المخاطر الكهربائية والصدمات الكهربائية.

وفى نهاية اللقاء تم تكريم المهندسين المشاركين فى الملتقى والتقاط الصور التذكارية.