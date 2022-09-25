حياة كريمة فى أسوان.. تحسين وتطوير خدمات الكهرباء وإنارة طريق نصر النوبة

أسوان- صلاح المسن

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، ملحمة العمل والإنتاج داخل القرى المستهدفة .

ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحسين وتطوير خدمات الكهرباء بمحافظة أسوان، ففي مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، يجري حاليا المرور على أعمدة الايكوستيل- بنطاق الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل - وفحصها وتحديد الأعطال لتغيرها لهوائي وكذلك معاينة الكشافات المعطلة، والكشافات الصوديوم لإحلالها وتجديدها بكشافات ليد فائقة الإضاءة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع ومسئول الكهرباء بالوحدة القروية ومسئول الكهرباء بمركز ومدينة نصر النوبة وبدء الأعمال بشد الأسلاك في الأماكن التي بها كابلات أرضية غير مضاءة، وبالتوازي مع تركيب وزرع أعمدة الايكوستيل في الأماكن المحرومة التي تم ادراجها في الأعمال وتغير واحلال بكشافات الليد الجديدة يوم السبت القادم.

من ناحية أخري، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمركز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها ، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشاريع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .