حياة كريمة.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بقرى ساقلتة والمراغة

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مشروع الوصلات المنزلية بمركزى ساقلتة والمراغة والجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 181 قرية بسوهاج حيث أنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 14 قرية بمركز ساقلتة وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 9500 وصلة منزلية من 12500 وصلة كما أنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 23 قرية بمركز المراغة وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 25000 وصلة منزلية من 49500 وصلة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يبلغ عدد القرى الجارى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز طما 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بتلك القرى 43910 كما انه جارى تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية ويبلغ عدد القرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز المنشاة 33 قرية تشمل 51801 وصلة منزلية بالاضافة الى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 43288 وصلة منزلية وتنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز البلينا تشمل 52281 وصلة منزلية.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ كما طالب المواطنين بعدم الدخول على الشبكة الا بعد الانتهاء من المشروع لعدم اتلاف المشروع وحفاظاً على استثمارات الدولة.







