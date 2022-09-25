حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل بإنشاء وحدة الإطفاء بقرية توماس الوسطى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى إستمرار العمل بإنشاء وحدة الإطفاء بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يتم استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، ويتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إستمرار العمل بإنشاء وحدة الإطفاء بقرية توماس الوسطى



استمرار إنشاء وحدة الإطفاء بقرية توماس الوسطى



أعمال إنشاء وحدة الإطفاء بقرية توماس الوسطى