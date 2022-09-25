حياة كريمة.. الكشف على 1174 حالة ضمن قافلة جامعة طنطا بسمنود وصرف الدواء بالمجان

نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية شاملة إلى قرية الثعبانية مركز سمنود بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح الدكتور محمود ذكي أن القوافل تعد أحد أهم أشكال التواصل بين الجامعة والمجتمع، حيث تحرص الجامعة في ضوء خطتها على تنظيم القوافل بانتظام للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان فضلا عن تقديم خدمات بيئية وتوعوية وارشادية إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الخدمات منها القوافل البيطرية وتقديم المساعدات لعدد من الأهالي وإجراء اختبارات محو الأمية للمواطنين، موضحاً أن القافلة تعد الـ 6 التي تنظمها الجامعة لمدينة سمنود خلال عام 2022 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6466 حالة وتحويل 263 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو الامية ل 150 مواطن.

أشار الدكتور محمود سليم، إلى خطة الجامعة لتنظيم قوافل تنموية شاملة تجوب مختلف القرى لخدمة أبناء محافظة الغربية، مشيراً إلى دور القوافل الطبية فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى بمشاركة نخبة من أساتذة كلية الطب في مختلف التخصصات الطبية مع توفير الأدوية مجاناً وتحويل الحالات التي تستلزم فحوصات دقيقة إلى مستشفيات الجامعة، إلى جانب الخدمات البيئية الأخرى التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بالقرى المختلفة.

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة كلية الزراعة في زراعة 50 شجرة زيتون مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1174 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص77 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 141 في عيادة الاطفال، و 176 بالعظام، و 112 جلدية، و 152 باطنة، و 68 مسالك بولية، و 106 أنف وأذن، و 18 جراحة عامة، و 94 صدر، و 31 نفسية وعصبية، و 154 جراحة عيون، و 45 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 66 حالة بواقع 4 حالة مسالك بولية، و 7 عظام، و 4 صدر، و 6 أطفال، و 5 باطنة، و 9 جلدية، و 13 رمد، و 6 أنف وأذن، و 4 مخ وأعصاب، و 2 نفسية، و 6 جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.