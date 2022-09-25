حملات تحصين للمواشي وتوعية للمواطنين فى سوق إسنا برعاية الطب البيطرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بتواصل تفعيل دور مديرية الطب البيطري في الأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا، والدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة العضايمة البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية تم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما قامت اللجنة بالعمل فى توعية المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



تحصين المواشي بسوق إسنا للماشية برعاية الطب البيطرى



توعية المواطنين فى سوق إسنا للماشية برعاية الطب البيطرى



حملات تحصين مكثفة للمواشي وتوعية المواطنين فى سوق إسنا



لجنة الطب البيطرى بالأقصر خلال عملهم بسوق مواشي إسنا



