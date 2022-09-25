اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:44 م
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حريق ضخم فى أحد الأسواق فى العاصمة الفرنسية باريس

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:06 م
حريق ضخم فى أحد الأسواق فى العاصمة الفرنسية باريس
وكالات

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شب حريق ضخم فى أحد الأسواق فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد.

ويكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع اليوم بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.

وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.

ولم ترد حتى اللحظة معلمات عن سقوط ضحايا في الحادث.

 

فرنسا

حريق ضخم فى فرنسا

حريق فى سوق فى فرنسا

رجال الإطفاء فى باريس



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