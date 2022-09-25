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حبس مدير مدرسة سنة لاتهامه بالتعدى على معلمة في الطالبية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:24 م
حبس مدير مدرسة سنة لاتهامه بالتعدى على معلمة في الطالبية محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بحبس مدير مدرسة سنة، لاتهامه بالتعدى على معلمة في الطالبية.
 
كانت جهات التحقيق بالجيزة، أحالت مدير مدرسة بالطالبية للجنايات، لاتهامه بالتعدى على معلمة بإيذائها واستغلال نفوذه الوظيفي، وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم  12256  لسنة 2022 جنح الطالبية، أن المتهم تعدى على المجني عليها "معلمة" بالتهديد حال كونه ممن لهم السلطة الوظيفية عليها، بأن استغل كونها ضمن مرؤوسيه بالعمل ليهددها بإيذائها. 
 
تعود تفاصيل الواقعة، عندما قدمت سيدة تعمل معلمة، بلاغا للجهات الأمنية، ضد مدير مدرسة تعمل بها بمنطقة الطالبية لاتهامه بالتعدى عليها، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2021.
 
 
 
 
 

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