اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 614 مليون حالة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:50 م
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 614 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 614 مليونا و960 ألفا و79 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و536 ألفا و640 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و56 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 685 ألفا و750 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و510 وفيات.

 


كورونا

جونز هوبكنز

الهند

البرازيل

الولايات المتحدة



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