جنايات دمنهور تعقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

البحيرة - فريق المحافظات

وسط إجراءات أمنية مشددة تعقد اليوم الأحد، محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمدينة إيتاى البارود أولى جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق و5 من العاملين بالجامعة بتهم الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في شهر نوفمبر 2021 قد ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.



كما قام ضباط الرقابة الادارية بضبط عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.









