"جبريل" أحد أهالى برج العرب: "حياة كريمة" غيرت حياتنا بنسبة 80% حتى الآن.. فيديو

ويقول جبريل عمدة السمالوسى، من أبناء ومواليد مدينة برج العرب القديم، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة بنسبة 80% حتى الآن ، فبعد معاناة مع الصرف الصحى و الكهرباء التى كانت تنقطع فى اليوم 3و4 مرات ، الآن لدينا شبكات الكهرباء متوفرة 24 ساعة، أما مياة الشرب كانت تنقطع باليومين و لما ترجع بتكون "معكرة "ولا تصلح للشرب.

و أضاف : تطور كبير عن ما كنا علية مسبقا ونقلة نوعية كبيرة، الصرف الصحى كان صفر فى المدينة الآن 80%، بعد أن كنا فى معاناة وحياة صعبة.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاع، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ 44 مشروع في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ،مع بدء تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ، ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.



احلال و تجديد الشبكات



اعمال الحفر



اعمال المشروع



اعمال مد خطوط المرافق



الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب