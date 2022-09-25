اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"جبريل" أحد أهالى برج العرب: "حياة كريمة" غيرت حياتنا بنسبة 80% حتى الآن.. فيديو

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:00 ص
"جبريل" أحد أهالى برج العرب: "حياة كريمة" غيرت حياتنا بنسبة 80% حتى الآن.. فيديو جبريل العمدة أحد أهالى برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى "اليوم السابع"، جولة بمدينة برج العرب القديم ، لرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة" ، حيث شهدت القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق بها "شبكات الصرف الصحى ، شبكات المياه، شبكات الكهرباء ، شبكات الغاز"، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بقري مدينة برج العرب، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يتم تنفيذ 144 مشروع لمبادرة "حياة كريمة" بالمدينة بتكلفة نحو 3 مليار جنيه .

ويقول جبريل عمدة السمالوسى، من أبناء ومواليد مدينة برج العرب القديم، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة بنسبة 80% حتى الآن ، فبعد معاناة مع الصرف الصحى و الكهرباء التى كانت تنقطع فى اليوم 3و4 مرات ، الآن لدينا شبكات الكهرباء متوفرة 24 ساعة، أما مياة الشرب كانت تنقطع باليومين و لما ترجع بتكون "معكرة "ولا تصلح للشرب.

و أضاف : تطور كبير عن ما كنا علية مسبقا ونقلة نوعية كبيرة، الصرف الصحى كان صفر فى المدينة الآن 80%،  بعد أن كنا فى معاناة وحياة صعبة.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاع، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ  44 مشروع في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ،مع بدء تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ، ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.

احلال و تجديد الشبكات
احلال و تجديد الشبكات

 

اعمال الحفر
اعمال الحفر

 

اعمال المشروع
اعمال المشروع

 

اعمال مد خطوط المرافق
اعمال مد خطوط المرافق

 

الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب
الاعمال الانشائية لمحطات الرفع ببرج العرب

 

جبريل العمدة
جبريل العمدة

 

 


الاسكندرية

حياة كريمة

قرى برج العرب

بهيج

الغربينيات



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تغير الواقع بقرية أولاد يحيى فى سوهاج.. الحاج الديب: مشرعات المبادرة لا تحتاج من يتحدث عنها لأنها واضحة وضوح الشمس ولا ينكرها إلا جاحد.. واليوم السابع يرصد إنشاء مجمع خدمات ووحدة صحية ومدارس لأول مرة

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:00 م

سوهاج تتسلم 14 ألف شجرة مثمرة "توت وجوافة" من وزارة البيئة لقرى "حياة كريمة".. صور

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:43 م

كيف غيرت "حياة كريمة" مصير "سهام" ووفرت لها فرصة عمل.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:38 م

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف طريق منفلوط الزراعى ضمن حياة كريمة

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة