جامعة كفر الشيخ تشارك فى منتدى أنشطة الجامعات لمواجهة التغيرات المناخية

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور راضي على محمد، أستاذ رعاية الحيوان والأسماك وكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، فى منتدى أنشطة الجامعات المصرية الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية، والذي عقد بالعين السخنة؛ وتعرض خلاله الجامعات الحكومية استراتيجياتها للتعامل مع هذه التغيرات.

ويهدف المنتدى إلى دعم البحث والتطوير في المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية وتطوير البحث العلمي في إدارة الطاقة الجديدة والمُتجددة وكفاءة الطاقة وأساليب استهلاكها، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المُناخية، وتعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تؤمن بأهمية التعامل بجدية مع هذه المتغيرات المناخية من خلال عدة محاور تشمل تقليل أي تأثير سلبي للأنشطة داخل الجامعة على المناخ، والتعامل بإيجابية مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفعالية في تحسين البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف دسوقي بأن إدارة الجامعة تسعى إلى إبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، مشيراً أن الجامعة تشارك بعدد من البحوث والمنتجات خلال مشاركتها المتميزة في المنتدى، مؤكداً أن الجامعة تسعى جاهدة للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية من خلال إطلاق عدة مبادرات لترشيد الاستهلاك، مشيرا إلي أن الجامعة لها تصنيف متميز ضمن الجامعات العالمية الخضراء صديقة البيئة، فضلا عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في مجال الحد من تأثيرات تغيرات المناخ.