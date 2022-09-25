جامعة قناة السويس تفتتح دورة البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تقديم البرامج القيادية بهدف توفير كوادر بشرية وقيادات جامعية على أعلى مستوى علمي وإداري، تماشياً مع رؤية مصر 2020 بشأن تطوير الأداء المؤسسي .

وافتتح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة الدورة السادسة للبرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة والذي يعقد خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر بمركز تنمية الموارد البشرية.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول، أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل بالجامعة.

ومن جانبها أشارت الدكتوره عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس إن البرنامج يستهدف تدريب 14من السادة المرشحين للوظائف القيادية بالجامعة، و يقوم بالتدريب مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس.

وتستكمل فعاليات اليوم الأول للبرنامج محاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات يحاضر بها المستشار الدكتور ربيع الصغير المستشار القانوني لجامعة قناة السويس ،تليها محاضرة التطوير المؤسسي في قطاعات الجامعة يقدمها الدكتور حمدى كمال المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة .

كما يضم اليوم الثاني للبرنامج محاضرة حول التخطيط الإستراتيجي والإدارة الإستراتيجية يقدمها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والمدرب المعتمد، يليها محاضرة عن إدارة الأزمات والمخاطر يقدمها اللواء الدكتور خالد رمزي ،ثم جلسة بعنوان القضايا الوطنية ومكافحة الفساد يحاضر بها اللواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

ويختتم اليوم الثالث للبرنامج بمحاضرة حول الجوانب المالية في الجامعات يحاضرة بها محمد فتحي عيادة المراقب المالي والمدرب المعتمد جامعة قناة السويس، تليها محاضره فن القيادة الجامعية،ثم جلسة ختامية للدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا لتقييم المتدربين .