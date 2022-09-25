جامعة سوهاج تشارك في المؤتمر الدولي الأول حول الإبداع والابتكار

شاركت جامعة سوهاج، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول (الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي.. نمو واستدامة)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي نظمه المجلس العربي للإبداع والابتكار بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المصرية، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "أليكسو" بجامعة الدول العربية، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن المؤتمر عقد لأول مرة بالوطن العربي، بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك لتسليط الضوء على المبدعين والمبتكرين، واستعراض اختراعاتهم التي تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور فتوح خليل أحمد أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب وعميد الكلية الأسبق، وممثل الجامعة في المؤتمر، أن المؤتمر أكد على دور الإبداع في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والإقتصادية، وأهمية دفع عجلة التنمية من خلال تفعيل دور المبدعين والمبتكرين، وبناء جسور عربية لنقل العلم والمعرفة، واكتشاف الموهوبين وتبني أفكارهم وتحويلها إلى واقع حقيقي مثمر، مضيفاً أنه تم اختياره من قبل جامعة البيضاء بالجمهورية اليمنية، ليكون ضمن اللجنة العلمية للاستكتاب، والذي تنظمه جامعة البيضاء بعنوان "الأبعاد الحضارية لاستعمال الألفاظ الأجنبية في اللغة العربية".