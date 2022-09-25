جامعة دمياط تشارك بـ3 أبحاث فى منتدى مواجهة متغيرات المناخ.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شاركت جامعة دمياط بفاعليات منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، والمقام في الفترة من 22-23 سبتمبر الجاري، وذلك لعرض جهود وأنشطة جامعة دمياط في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع التأثيرات الضارة.

وشاركت جامعة دمياط بثلاثة أبحاث حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية، وهى:

"التغيرات المناخية وتهديد تنوع الطيور فى المناطق الساحلية" الدكتورة: بسمة محمد شتا

"أربعون عاما من الرصد والمتابعة للتغيرات على ساحل دمياط والاستدامة في مواجهة التغيرات المناخية"

الدكتور: هشام مصطفى الأسمر

"حساسية بحيرة البرلس - ساحل بلطيم وجمصة لارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية: المخاطر والحلول".

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قد قام بزيارة جناح جامعة دمياط ضمن فاعليات المنتدي، وقد اطلع أثناء زيارته على عرض بعض الماكيتات الخاصة بأنشطة جامعة دمياط في مجال توفير الطاقة في معرض المنتدى.

وحازت جامعة دمياط على عدة توصيات خلال مشاركتها بالمنتدى وهي.

وضع آلية قابلة للتنفيذ في تجميع كل ما يتعلق بملف استدامة الجامعة الخضراء.

تفعيل مكتب المناخ وتجهيز ملف الاستدامة بالجامعة.

عمل معرض للتغير المناخي لعرض اهم الأعمال والأبحاث والتي تخدم قضية المناخ.

إعداد ورقة سياسات عن أهم النتائج البحثية والعلمية والحلول لمجابهة تغير المناخ ورفعها الي وزير التعليم العالي كمشاركة لجامعه دمياط.

تشجيع الطلاب والباحثين علي تحويل المشاريع الي نماذج محاكاه ونماذج اولية حتى نتمكن من عرضها.

ويأتي المنتدي بالتزامن مع أعمال الإعداد لمؤتمر المناخ الدورة 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.



زيارة وزير التعليم العالى لجناح جامعة دمياط بالمنتدى



عرض رؤية جامعة دمياط بمنتدي مواجهة تغير المناخ



فاعليات منتدى الجامعات المصرية لمواجهة تغيرات المناخ