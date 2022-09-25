جامعة حلوان تشارك بمنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات المصرية لمواجهة تغير المناخ

كتب ـ محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية ، تحت إشراف وبحضور الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، الدكتور محمد دخيل بكلية العلوم.

وخلال المنتدى تم استعراض جهود جامعة حلوان في مواجهة التغيرات المناخية من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والمبادرات والمشروعات الطلابية وكذلك المعارض الفنية، التي من شأنها التوعية بقضية التغيرات المُناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المُناخية في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدت كلية العلوم مؤتمرًا علميًا عن "التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المُتغيرات المُناخية المتوقعة"، وتعقد الجامعة مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" في أكتوبر2022.

كما تعقد كلية الفنون التطبيقية منتدى ( التصميم الأخضر.. استدامة للحياة ) في أكتوبر2022، كذلك أطلقت كلية الفنون التطبيقية، مبادرة صمم للأخضر حضارة مستدامة، أما عن الندوات، فقد نظمت كلية السياحة والفنادق لقاءًا تضمن الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها قطاع السياحة حال ارتفاع درجات الحرارة، وأقامت كلية التمريض بالجامعة ندوات توعوية شملت الحديث عن "التغيرات المُناخية وتأثيرها على الأطفال"، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة التغيرات المناخية، كذلك نظمت كلية العلوم ندوة دور التكنولوجيا الناشئة في تقليل مخاطر التغيرات المناخية، نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال ندوة " رسالة الشباب العالمية لقمة المناخ، كما عقدت كلية الآداب لقاءًا عن "التغيرات المُناخية ودور الشباب فى التكيف معها"، كذلك نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة التربية وتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي، كما نظمت كلية التربية ندوة التعليم والتوظيف في ظل ازمة المناخ.

أما عن ورش العمل فقد قدمت كلية الاقتصاد المنزلي ورشة عمل بعنوان "تداعيات التغيرات المُناخية على الأمن الغذائى المصرى.. المشكلة والحلول"وعقدت كلية الفنون التطبيقية ورشة عمل تصميم وحدات الإضاءة بإعادة تدوير مخلفات الزجاج وورشة عمل لإعادة تدوير خامات الورق وورشة عمل للأطفال لإعادة التدوير لتصميم حافظات زرع ، 2 ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة اضوء المستقبل لإعادة تدوير مخلفات القماش والخشب، ورشة عمل الإضاءة بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، ورشة عمل تصميم الزهور بإعادة تدوير مخلفات الزجاجات البلاستيك، ورشة عمل للأطفال بإعادة تدوير المخلفات، كذلك عقدت كلية الفنون الجميلة ورشة عمل لطلاب الأقسام المختلفة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ورشة عمل مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية عن التحديات البيئية ومتطلبات العمل المناخي في إطار مبادرة التمكين للحد من التغيرات المناخية.

أما عن المحاضرات عقدت كلية الاقتصاد المنزلي محاضرة التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات المناخية والبيئية وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة فى استخدام البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية، عقدت كلية الآداب محاضرة عن التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها.

وفي مجال التشجير تم عرض جهود جامعة حلوان في زراعة وتشجير المناطق المحيطة (كفر العلو - عرب غنيم - عزبة الوالدة) وكذلك بدأت بالفعل عملية التطوير ونشرالمساحات الخضراء في منطقة اللاند سكيب في الجامعة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما وذلك في منطقة وسط الجامعة أمام المكتبة المركزية.

بالإضافة إلى المبادرات التي تضمنت مبادرة كلية الفنون التطبيقية (صمم للأخضر... حضارة مستدامة) ، مبادرة (ليه ترميها... الأفضل تستفيد بيها) لاعادة تدوير المخلفات.

وعقد المسابقات مثل هاكثون جامعة حلوان متعدد المحاور لمواجهة التغيرات المناخية، مشاركة كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في مسابقة الفورمولا للسيارات الكهربائية الطلابية للعام 2022 مع جامعة إكسفورد برووكس الإنجليزية التي أقيمت في شهر يوليو سنويا في إنجلترا، أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، مسابقة طلابية عن تأثير التغيرات المناخية علي الصحة وصناعة الدواء، كلية الآداب نظمت مسابقة التغيرات المناخية وتاثيرها على صحة الإنسان، كلية الفنون التطبيقية مسابقة لإعادة تدوير، كلية الفنون التطبيقية تشارك في تحكيم مسابقة مؤسسة أضواء المستقبل (دايرة.. مسابقة الابتكار الأخضر) لإعادة تدوير المخلفات.

أما المشروعات فقد شاركت جامعة حلوان في المشروع الرئاسي 100 مليون شجرة من أجل زراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بالجامعة، وأبدع طلاب كلية الفنون التطبيقية في مشروعات عن التغيرات المناخية ومنها مشروعات (زود أخضر – معا من أجل كوكبنا - مؤتمر المناخ العالمي- أنت المناخ).

وعقدت المعارض ومنها دعوة كلية التربية الفنية للمشاركة بأعمال فنية لعمل معرض مصاحب للدورة 27 لمؤتمر المناخ لنشر الوعي البيئي تحت شعار الأخضر حياة"، كلية الفنون التطبيقية تنظم سمبوزيوم النحت الأول لقسم النحت والتشكيل المعماري.

كذلك تم عقد الدورات التدريبية منها تنظيم كلية الفنون التطبيقية دورة إعادة تدوير القماش ضمن مبادرة صنايعية مصر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وإصدار 2 كتيب عن تدوير المخلفات وتأثيرها علي التغيرات المناخية، الأول: يشمل ثقافة تدوير المخلفات، الثاني: ترسيب التنمية المستدامة في تدوير المخلفات، حيث تم تحويل وتدوير المكاتب الخشبية ومخلفات الخشب بالجامعة وتحويلها إلى أحواض زرع خشبية مصممة بشكل فني جميل وتم وضعها في أماكن مختلفة بالحرم الجامعى.