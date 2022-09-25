جامعة أسوان: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن جامعة أسوان قد استعدت، لاستقبال العام الدراسى الجديد طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات الذى حدد موعد بداية العام الدراسى الجديد للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد على ان، يبدأ العام الدراسى الجديد 2023 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023. وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهى فى 26 يناير 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023. ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023. وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في" تصريحات صحفية " أن خطة الاستعداد للعام الدراسى تتم على قدم وساق من حيث صيانة المدن الجامعية وقاعات المحاضرات والقيام بأعمال الرش والتعقيم والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حملة التطعيم التى بدأتها الجامعة منذ أول سبتمبر الماضى والمستهدف الوصول إلى 37 ألفا لجميع منتسبى الجامعة بلقاح فيروس كورونا. من طلاب جدد وقدامى وعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وشدد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن الدراسة حضوريا وفى موعدها( 1) أكتوبر القادم بجانب تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية وربط قاعات الدرس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمنصات الإلكترونية التى تم تطويرها وربطها بمركز المعلومات بالجامعة.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب انه قامت ادارة الجامعة بكافة التجهيزات الخاصة بالمدن الجامعية للاستعداد للعام الدراسى الجديد سواء بالصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية من تركيب وتشطيبات ودهانات وإجراء تعقيم وتطهير دورى وتجديد غرف المعيشة للطلاب بمختلف المبانى والمدن، والعمل على توفير العجز من أعضاء هيئة التدريس فى بعض أقسام الكليات والتخصصات، وذلك من خلال الندب أو التعيين الذى يتم من خلال الإعلان عن مسابقات رسمية حسب احتياجات الكليات والتى تم الإعلان عنها من ادارة جامعة أسوان، وسوف يتم تسكين الطلاب بالمدن الذين تنطبق عليهم شروط التسكين بالمدن الجامعية كما يتم أيضا إجراء صيانة كاملة لوسائل النقل من أتوبيسات وسيارات لنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إلى أن المدن الجامعية تتكون من عدد ٥وحدات، وحدة صحارى، وحدة السيل، وحدة السماد للطالبات ووحدة ابوالريش، وحدة دار الضيافة للطلاب.

وتمثل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 3000 طالب وطالبة بالإضافة إلى وحدة ناصر للطالبات ولكنها فى مرحلة إحلال وتجديد.

وأنه ليس هناك زيادة فى الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة والتى تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيها رسوم تسكين و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة.

كما يتم دفع المقابل الشهرى وهو 150 جنيها مقابل الإقامة و200 جنيه مقابل التغذية بإجمالى 350 جنيها شهريا للطالب أو الطالبة.

وأوضح سعد الدين عن شروط ومعايير التسكين يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامة" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامى من حيث الأعلى تقديرا، كما يتم استثناء ذوى الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط.

ويتم توفير خدمة واى فاى بالمبانى وصالات طعام وصالات استذكار وأنشطة طلابية على مدار العام الدراسى، بالإضافة للخدمة الطبية على مدار الـ ٢٤ ساعة وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.