تيسيرات لصرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف، وكذلك تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أجاز ، للموظف المؤمن عليه، أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه وفقا لشروط معينة، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط منها أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون، وأن تكون سنوات كاملة وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة.