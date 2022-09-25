اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

توجيه رئاسى بالتوسع فى إنشاء مراكز فرعية للتصحيح الإلكتروني على مستوى الجمهورية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:19 م
توجيه رئاسى بالتوسع فى إنشاء مراكز فرعية للتصحيح الإلكتروني على مستوى الجمهورية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع فى إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتجية الدولة لتطوير التعليم".

الرئيس السيسى

التصحيح الإلكتروني

الثانوية العامة

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور رضا حجازي

وزير التربية والتعليم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة