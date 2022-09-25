تنمية المشروعات: لأول مرة 5دول عربية بمعرض تراثنا 2022.. والسعودية ضيف الشرف

كتب إسلام سعيد

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الحرص على مشاركة الأشقاء العرب في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

أوضحت "جامع" أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح بين الأسواق العربية، حيث يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة 2022 المملكة العربية السعودية كضيف شرف كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي السودان وليبيا بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض.

وأشارت "جامع" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة وأنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه تقرر استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف بالمعرض من خلال وزارة الثقافة السعودية ممثلة في هيئة التراث والمعهد الملكى للفنون التقليدية كما تم تخصيص 4 أجنحة متميزة للمنتجات والاعمال التراثية الواردة من الإمارات العربية المتحدة (غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب) والمملكة الأردنية الهاشمية (غرفة صناعة الأردن) والسودان من خلال جمعية برندة التراث وليبيا من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، حيث تضم الأجنحة العديد من المنتجات الفنية والتراثية والتي تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية لهذه البلدان الشقيقة من الفنون الإبداعية المتميزة والمتفردة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض يوم 9 أكتوبر المقبل وحتى 15 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك نحو 1116 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة في أكثر من 30 قطاع تراثي تضم المنتجات الفنية والإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة.