تموين الدقهلية: تحرير 59 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، مجموعة من الحملات على عدد من المخابز والمحال التجارية والأسواق، شارك في الحملات، على حسن مدير عام التجارة والرقابة، ومديري الإدارات والتي شملتها الحملات وذلك بنطاق مركز المنصورة، وأجا، ونبروه، وجمصه وتمي الأمديد، وشربين، وبلقاس وبندر المنصورة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 59 مخالفة تموينية، حيث تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 7 محاضر تصرف في دقيق بلدى مدعم بمقدار (86 شيكارة )، وتحرير محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 5 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، محضر عدم تدوين أسعار، 4 محاضر عدم الالتزام بأسعار الأرز، محضر تخزين أرز بدون ترخيص، محضر غش تجاري، محضر سلع بدون فواتير، والتحفظ على 15 كجم أرز أبيض و 1.8 طن أرز شعير و6 كرتونة حلوى المولد و 150كجم شطة و80 شيكارة دقيق سياحي.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مؤكدا تواصل مديرية التموين بالدقهلية جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.