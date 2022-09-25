تفجير يودى بحياة جندى ويصيب 6 فى الصومال

قال جندي وأحد العاملين بمستشفى فى الصومال، إن جندياً لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين، الأحد، عندما فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية إلى الغرب من العاصمة مقديشو.

وحسب موقع الشرق، ذكر النقيب عدن عمر، وهو جندي في القاعدة التي تعرضت للهجوم، أن الانتحاري كان متنكراً في زي جندي نظامي وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قبل أن ينفذ التفجير.



وأضاف: "فقدنا جندياً وأصيب عدد آخر. فجر المهاجم نفسه عند نقطة تفتيش".



وأفاد أحد العاملين في مستشفى المدينة بمقديشو، بأنهم استقبلوا جثة جندي و6 مصابين آخرين.



ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير. وتنفذ حركة الشباب المتشددة كثيراً تفجيرات وهجمات بالأسلحة في الصومال ومناطق أخرى.