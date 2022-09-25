تفاصيل مصرع فتاة سقط بها الأسانسير في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا مأساويا بعد سقوط فتاه بالأسانسير، ولقيت مصرعها فى الحال، وخيم الحزن على الأهالى وأصدقائها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية عندما تلقت مديرية امن الإسكندرية بلاغا، يفيد بسقوط أسانسير وفيه فتاة، وتبين أنها طالبة بكلية الصيدلة تدعى ندى مراد مرقص، 22 سنة، بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث لقيت مصرعها إثر سقوط أسانسير بها من الطابق الحادي عشر.

وأصدرت إدارة شؤون الطلاب بكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية، بيانا رسميا، نعت فيه الطالبة ندى مراد مرقص، جاء فيه: «أنه بمزيد من الحزن والأسي تنعي إدارة كليه الصيدلة و جميع أعضاء هيئه التدريس و جميع العاملين الفقيدة الطالبة ندي مراد مرقص، الطالبة بترم تاسع بكليه الصيدلة بالمقر الرئيسي للأكاديمية و تتقدم بخالص العزاء للأسرة الكريمة.. للفقيدة الرحمة والمغفرة».

وتبع ذلك حالة من الحزن الشديد على أصدقائها من طلاب كلية الصيدلة اذ تسابقوا على نشر صورها، ونعيها بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.

وتداول عدد كبير من المشتركين على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، صور الطالبة ندى مرقص صاحبة ال22 عام من عمرها.

وتبين سقوط الاسانسير بالطالبة الجامعية حيث تحرر محضر بالواقعة لمعرفة سبب سقوط الاسانسير في العقار السكني وإن كان به عيوب صناعة أم بفعل فاعل أو نتيجة خارجية عن إرادة مصنعيه، حيث تتوالى النيابة العامة التحقيق فيما صدر تصريح بدفن الجثمان.