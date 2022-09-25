اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:35 ص
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بتكلفة 82 مليون جنيه..

تفاصيل محطة مياه الصوامعة شرق ضمن برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:00 ص
تفاصيل محطة مياه الصوامعة شرق ضمن برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج جانب من الأعمال
سوهاج – محمود مقبول

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مشروعات برنامج التنمية المحلية في مجال محطات مياه الشرب بمحافظة سوهاج، أصبحت في طريقها للنور حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، بنسب تنفيذ كبيرة وصلت ما بين 100% و85% ومن المنتظر افتتاحها قريبا.

وتأتى محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظة سوهاج ، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ويقدم "اليوم السابع" خلال ها التقرير أهم المعلومات عن المحطة..

1 – المحطة تقع بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج.

2 – الاعمال بالكامل ضمن برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر.

3 – نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت 98% وقريبا تدخل الخدمة بعد التشغيل التجريبى.

4 – المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم.

5 – التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 82 مليون جنيه.

6 – تبلغ المساحة الإمالية للمحطة  3200 متر مربع.

7 المحطة تخدم 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

8 -  المحطة تضم وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضي وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإداري والمعمل والموقع العام.


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