تعليم القليوبية: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي بجميع مدارس المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكيد الانتهاء من صيانة المدارس، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانتظام والانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل جميع المدارس.



وتفقدت وكيل الوزارة بالقليوبية، الفصول التعليمية وقاعات رياض الأطفال والملاعب والمعامل وحجرات الأنشطة ووسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، مؤكدة على ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور في المواعيد الرسمية، موضحة أن هناك لجان مرور ومتابعة مستمرة للتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة.



ومن ناحيته تابع سعيد ندا وكيل المديرية، عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية للتأكد على مدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام المدارس الجديد والتأكد على توافر الأثاث المدرسي، وتفقد قاعات رياض الأطفال للتأكد على توافر عوامل الأمن والسلامة لسلامة الأطفال، مؤكدا على ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة من لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية لمدارس المحافظة.



ووجه "ندا"، مديري المدارس التعليمية باستثمار كافة الآليات المتاحة وتوظيفها بشكل أفضل لتحقيق عام دراسي منضبط مع تفعيل خطط المتابعة للاطمئنان على حسن سير العمل وانضباطه.





سعيد ندار وكيل المديرية



سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية



