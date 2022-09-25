تعليم الغربية: عقد المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح مدير ووكيل ابتدائي

الغربية محمد طارق

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، برئاسة وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتوجيه المالي والإداري، التنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، ونقابة المعلمين، اليوم لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح مدير ووكيل ابتدائي، وترشيح مدير إعدادي، ومدير ووكيل تربية خاصة، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الاول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.