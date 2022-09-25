اليوم السابع
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"تعليم الإسكندرية" تكرم 130 طالبا من الفائزين في المسابقات العلمية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:28 م
"تعليم الإسكندرية" تكرم 130 طالبا من الفائزين في المسابقات العلمية جانب من التكريم
الإسكندرية جاكلين منير

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قام الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد بتكريم الفائزين في المسابقات العلمية التي تنظمها إحدى الشركات الخاصة ، بشهادات وميداليات التميز الذهبية والفضية والبرونزية ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية و حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني الأسبق 
 
وأوضح ( أبوزيد ) أن المسابقات العلمية تمثل التنمية الفعلية لعقول أبنائنا الطلاب فهم علماء المستقبل ، ويملكون العديد من الفِكَر الإبداعية والمهارات الرياضية والتكنولوجية التي تؤهلهم للمنافسات العالمية وارتقاء منصات التتويج 
 
 وبلغ عدد الفائزين اليوم بميداليات عالمية أو شهادات (130) طالبًـا بإشراف من (21 ) منسقًـا في المسابقات المختلفة بمختلف الإدارات التعليمية ، وهي مسابقة ( Hippo ) الأوليمبياد الدولي للغة الإنجليزية التي تقام نهائياتها في إيطاليا ، ومسابقات ( AMO ) وهي الأوليمبياد الأمريكي للرياضيات والتي تقام نهائياتها في سنغافورة ، ومسابقات ( كانجارو ) الدولية للرياضيات والتي تقام نهائياتها في فرنسا ، وأشاد بدور أولياء الأمور الذين يقدمون كل الدعم لأبنائهم لتحقيق التميز .
 
وأكَّد مدير المديرية على أن الوزارة تركز علي اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية مهارات البحث العلمي والعملي لديهم في كافة المجالات وتوفير كل الدعم لهم لتحقيق رؤية مصر 2030 .

الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

مسابقات الطلاب

التربية و التعليم



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