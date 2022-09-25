"تعليم أسوان" تحيل مدرسين بإدارة دراو إلى التحقيق

أسوان - صلاح المسن

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وفى إدارة دراو التعليمية للعام الدراسى الجديد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بجولة ميدانية تفقد خلالها مدارس طه محمد صالح الابتدائية ودراو الاعدادية المشتركة، ودراو بنين الابتدائية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر القادم.

حيث تابع مدير إدارة دراو التعليمية أثناء الجولة سرعه الانتهاء من كافة الصيانات البسيطة، وأعمال النظافة وتقليم الأشجار واستكمال باقى التجهيزات والانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية والموقف من اعداد المقاعد الدراسية والكتب.



وخلال متابعة مدرسة طه محمد صالح الابتدائية، تم ملاحظة عدم انضباط العاملين فى الحضور وضعف الاستعداد للعام الدراسى الجديد فأمر مدير ادارة دراو بإحالة المدرسة إلى التحقيق.

كما قدم الشكر والتقدير لمدارس التعليم المجتمعى السعيلو والنور ذات الفصل الواحد لحسن الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد وتنوع الوسائل التعليمية والمستوى المتميز فى النظافة وانهاء الاستعداد للعام الدراسى.

ثم تابع مدير إدارة دراو التعليمية الجولة إلى مدرسة دراو الإعدادية المشتركة حيث تبين كثرة غياب العاملين وعدم التزام المعلمين بالزى الرسمى لذلك أنذر مدير الإدارة المدرسة.

وفى نهاية الجولة تابع مدير الإدارة مدرسة دراو بنين الابتدائية، حيث يجرى حاليا الاستعدادات النهائية لمعرض ختام الانشطة، كما أنهت المدرسة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد معربا عن خالص شكره وامتنانه لأسرة المدرسة لاستضافة المعرض الختامى للأنشطة والمستوى المتميز فى النظافة وتجهيزات الفصول الدراسية.

وأكد مدير الإدارة استمرار جولاته الميدانية بكافة المدارس لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة معربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.