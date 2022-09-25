اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل إغلاق شارع الأهرام لإنشاء محطة المترو.. فيديو

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:19 ص
تعرف على تفاصيل إغلاق شارع الأهرام لإنشاء محطة المترو.. فيديو شارع الهرم
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع الأهرام بشكل جزئى، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة).
 
 
"اليوم السابع"، يلخص تفاصيل الغلق فيما يلي:
 
-غلق شارع الأهرام بداية من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية لمسافة ما يقرب من 370م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية.
 
-يستمر قرار الغلق حتى انتهاء أعمال مشروع محطة مترو المريوطية.
 
-يأتي القرار فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة).
 
-توجيه رئيس حى الطالبية ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ومنع التكدسات.
 
-رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة)؛ لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 متر إلى 10 أمتار) للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.
 
-تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

غلق شارع الاهرام

المريوطية

محطة مترو المريوطية

شارع الاهرام

الجيزة



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