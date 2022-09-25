تعرف على أهمية تعلم الإسعافات الأولية

كتبت إيناس البنا

هل أنت على دراية بأساسيات الإسعافات الأولية؟ سيسمح لك امتلاك معرفة بالإسعافات الأولية بمساعدة الأشخاص الذين أصيبوا في حادث أو أي حالة طوارئ أخرى حتى وصول المساعدة.

يمكن استخدام مهارات الإسعافات الأولية في المدارس أو أماكن العمل أو على الطرق أو أثناء السفر لمسافات طويلة للتعامل مع الإصابات مؤقتًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدريب على الإسعافات الأولية مفيد للمجتمع لأنه منقذ للحياة.

وفقا لموقع " health site"، الإسعافات الأولية هي عناية طبية فورية لإنقاذ حياة الشخص أو منع تدهور الحالة أو مساعدة شخص ما على التعافي بسرعة أكبر من الصدمة، قد لا يتمكن الشخص المصاب أو المريض من الصمود حتى وصول الطبيب، لذلك إذا كان أي شخص يعرف الإسعافات الأولية.

أهمية الإسعافات الأولية:



يمكن أن يساعد في التعافي بشكل أسرع:



ستساعد الإسعافات الأولية على استقرار حالة الشخص حتى يتلقى مزيدًا من العلاج، فهو شعور كبير بالأمان؛ يجب تدريب الجميع على ذلك، سيكون المرء أكثر ثقة أثناء التعامل مع حالات الطوارئ دون الذعر، في حالة الطوارئ حيث تنزف الضحية بشكل مفرط ، يجب أن تتصرف بسرعة لوقف النزيف وإنقاذ حياة الضحية كمستجيب.

الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يحافظ على الحياة:



إجراء طارئ يتم إجراؤه عندما يتوقف القلب عن النبض في حالة قرب الغرق أو النوبة القلبية، يمكن أن يزيد الإنعاش القلبي الرئوي من فرص النجاة من السكتة القلبية عند تقديمه فورًا بعد حالة الطوارئ.

يساعد في إدارة الألم:



يمكن أن يعاني الشخص من آلام شديدة بسبب الإصابات أو الحوادث أو الالتهابات، ومن ثم، يمكن للشخص الذي يعرف الإسعافات الأولية أن يوفر تخفيف الآلام بشكل فوري، تشمل الإسعافات الأولية إعطاء الدواء، وحزمة باردة، وسكب الماء البارد على الحرق، وما إلى ذلك.

يمكن أن يكون مفيدًا في الوقاية من العدوى:



في حالة الإصابة، يجب إجراء الإسعافات الأولية بشكل مناسب، على سبيل المثال، تساعد الإمدادات مثل الضمادات والمياه النظيفة والصابون والفازلين على التعافي وتجنب العدوى.

يمكن أن يساعد الضحية فاقدًا للوعي:



تساعد الإسعافات الأولية الضحية في مساعدة الضحية بشكل أسرع ، وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة.