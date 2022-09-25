اليوم السابع
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تطورات أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ لجميع الأصناف

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:00 ص
تطورات أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ لجميع الأصناف اسعار الخضروات
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد، استقرار ملحوظ، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 6.5 جنيه .

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 17 جنيها والباذنجان البلدي 1.75 إلى 2.75 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض 1.75 و 2.75 جنيه والفلفل الرومي 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الصوب 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الألوان 5 الى 10 جنيهات

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات

وأخيرا سجل الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات

 


الخضار

الفاكهة

اسعار الخضار

اسعار الفاكهة

سعر الخضار اليوم



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