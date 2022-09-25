تصويت أكثر من 236 ألف مواطن من دونيتسك في استفتاء الانضمام لروسيا

وقالت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا أولجا ميكيفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد أن ما يقرب من ألف منهم صوّتوا على أراضي مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية الديمقراطية في روسيا.

وأضافت: "إذا تحدثنا عن مواطني جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد صوت أكثر من ألف شخص على أراضي السفارة خلال اليومين الماضيين، وإذا تحدثنا عن روسيا بأكملها، فقد صوت حوالي 236 ألف مواطن من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليومين الماضيين".

وأشارت ميكيفا إلى تنظيم 20 محطة اقتراع في موسكو، قائلة إن أكثر من 55 % من مواطني جمهورية دونيتسك الشعبية في المجموع صوتوا خلال اليومين الماضيين.

وبدأت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، وفي المناطق المحررة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا يوم 23 سبتمبر، ومن المقرر استمرار عملية التصويت حتى 27 سبتمبر.