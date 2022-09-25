اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تصويت أكثر من 236 ألف مواطن من دونيتسك في استفتاء الانضمام لروسيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:10 م
تصويت أكثر من 236 ألف مواطن من دونيتسك في استفتاء الانضمام لروسيا استفتاء - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى أكثر من 230 ألف مواطن من دونيتسك بأصواتهم منذ بدء التصويت في الاستفتاء الجاري على انضمامها إلى روسيا.

وقالت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا أولجا ميكيفا، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد أن ما يقرب من ألف منهم صوّتوا على أراضي مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية الديمقراطية في روسيا.

وأضافت: "إذا تحدثنا عن مواطني جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد صوت أكثر من ألف شخص على أراضي السفارة خلال اليومين الماضيين، وإذا تحدثنا عن روسيا بأكملها، فقد صوت حوالي 236 ألف مواطن من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليومين الماضيين".

وأشارت ميكيفا إلى تنظيم 20 محطة اقتراع في موسكو، قائلة إن أكثر من 55 % من مواطني جمهورية دونيتسك الشعبية في المجموع صوتوا خلال اليومين الماضيين.

وبدأت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، وفي المناطق المحررة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا يوم 23 سبتمبر، ومن المقرر استمرار عملية التصويت حتى 27 سبتمبر.

 


روسيا

استفتاء

دونيتسك

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة