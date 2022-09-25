وذكرت الوزارة - في بيان صحفي مساء السبت - أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات إلى 270 ألفا و637 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و284 شخصا ، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة الجزائرية" المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.