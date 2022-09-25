ترامب وحاكم فلوريدا.. صديقا الأمس خصمان محتملان فى سباق البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الصداقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحاكم ولاية فلوريدا الجمهورى رون ديسانتس قد تتحول إلى خصومة مع احتمال تنافسهما لنيل الترشيح الجمهورى فى سباق الانتخابات الرئاسية القادم فى 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد وضع كامل قوته خلف رون ديسانتس عام 2018، وروج له فى سباق حملته لتولى منصب حاكم ولاية فلوريدا، ووصفه فى هذا الوقت بـ "صديقى العظيم"، و"الرجل القوى اللامع".

لكن بعد أربع سنوات، لم يعلن ترامب بعد تأييده لسانتس وهو يسعى لفترة ثانية كحام للولاية، ومن غير المرجح أن يشارك فى الترويج له فى الحملة الانتخابية، بحسب ما قال مستشارون لترامب مطلعون على نوايا الرئيس السابق.

وقال مستشار مقرب لترامب إن كلا الرجلين كانا يتحدثان بانتظام من قبل، لكن تلك الأيام قد ولت. ولم يتحدث ترامب وديسانتس معا منذ بداية الصيف، كما أن ديسانتس لم يطلب من ترامب المشاركة فى الحملة الانتخابية لصالحه.

وباعتباره مرجحا للفوز بإعادة انتخابه كحاكم، يحاول ديسانتس، كما تقول الصحيفة، أن يؤكد نفوذه الوطنى، ويخاطب أنصار ترامب، ويقوم بجولة فى الولايات المتأرجحة ويشارك فى فعاليات لمرشحين جمهوريين آخرين يخوضون انتخابات نوفمبر، كما أنه ينأى بنفس بشكل واضح عن ترامب فى الخطابات التي يلقيها، وإن لم ينتقد الرئيس السابق صراحة.

وعلى الرغم من أن أيا من ترامب أو ديسانتس لم يعلن ترشحه رسميا ، لكن ينظر إليهما على نطاق واسع دخل الحزب الجمهورى كمتنافسين محتملين للفوز بترشيح الحزب فى سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024. ويعكس التناقض العام والتوترات خلف الكواليس كيف أصبح حاكم فلوريدا منافسا قويا لترامب، حتى على الرغم من ان الرئيس السابق يتوفق بشكل كبير عليه فى استطلاعات الرأي.