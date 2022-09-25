تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 541 شاحنة و56 سيارة.



شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 284 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 257 شاحنة و28 سيارة.



كما تغادر من ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى وادى العرب، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، بينما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين عمان وسينا.



فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Gwala وعلى متنها 900 طن قطن قادمة من السودان؛ وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 865 راكبا بموانئها.