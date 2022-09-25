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تأجيل محاكمة 18 متهما بأحداث شغب السلام لجلسة 5 أكتوبر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:06 م
تأجيل محاكمة 18 متهما بأحداث شغب السلام لجلسة 5 أكتوبر المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة 18 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 5 أكتوبر للشهود.

 

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع، اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في:

 

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

 

- استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات.

-استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

 


احداث السلام

شغب السلام

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