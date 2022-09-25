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تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل مواطن بالمعادي لـ25 أكتوبر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:42 م
تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل مواطن بالمعادي لـ25 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة شقيقان على خلفية اتهامهما بقتل مواطن بالمعادي بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة 25 أكتوبر لسماع الشهود.
 
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2199 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمان، قتلا المجني عليه  مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وكمنوا له بطريق شق الثعبان والذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وذلك لما بينهما من خلافات.
 
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمان ظهروا رفقة على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية "بنادق آلية"، ليتصدرهم بسلاحه الناري "فرد خرطوش" فصوبا أعيرة نارية نحو صدر المجني عليه والتي أحدثت الإصابة التي تسببت في وفاته.
 

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