تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق و5 آخرين في اتهامهم بالرشوة لـ25أكتوبر

قررت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاى البارود، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق، و5 من العاملين بالجامعة، بتهمة الرشوة لجلسة 25 أكتوبر المقبل.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في شهر نوفمبر الماضى، ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور السابق، وآخرين منهم المهندس م. ر مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، وآخرين من الشؤون المالية، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

كما قام ضباط الرقابة الادارية بضبط ح. م عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.