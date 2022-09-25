اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق و5 آخرين في اتهامهم بالرشوة لـ25أكتوبر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:55 م
تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق و5 آخرين في اتهامهم بالرشوة لـ25أكتوبر محكمة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاى البارود، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق، و5 من العاملين بالجامعة، بتهمة الرشوة لجلسة 25 أكتوبر المقبل.
 
وكانت هيئة الرقابة الإدارية في شهر نوفمبر الماضى، ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور السابق، وآخرين منهم المهندس م. ر مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، وآخرين من الشؤون المالية، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
 
كما قام ضباط الرقابة الادارية بضبط ح. م عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.
 
 
 
 
 



 

 


جنايات دمنهور

محاكمة رئيس جامعة دمنهور

حوادث البحيرة

جامعة دمنهور

محاكمة إيتاى البارود



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة